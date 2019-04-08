ГИБДД предложила отправлять попавших в аварию водителей-новичков на новое обучение

В России может быть введена принятая в ряде стран практика, при которой водитель, попавший в дорожную аварию, будет отправлен в автошколу на дополнительное обучение, рассказал ТАСС замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

По его словам, это новшество может стать частью стратегии безопасности дорожного движения, которая предусматривает совершенствование организационно-правовых подходов допуска водителей к участию в дорожном движении. Представитель ГИБДД уточнил, что пока нет никаких нормативно-правовых актов, связанных с этими вопросами, но эти вопросы прорабатываются.

Ранее сообщалось, что МВД совместно с Госдумой работает над ужесточением наказания за ряд нарушений правил дорожного движения. Замглавы Госавтоинспекции Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна» заявлял, что речь идёт о «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», включая вождение в пьяном виде, езду без прав, проезд на красный свет, отказ пропустить экстренные службы, а также побег с места ДТП.