ГИБДД поддерживает увеличение лимита скорости на платных трассах до 130 км/час

Руководство ГИБДД поддерживает установление скоростного лимита на платных трассах в 130 км/час.

«С руководителем "Автодора", я думаю, в ближайшее время мы решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч. Я уверен, что на этих дорогах — как раз при увеличении максимальной скорости — не будет дорожно-транспортных происшествий, не будет пострадавших и погибших», — заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников на международной выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге.