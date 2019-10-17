ГИБДД поддерживает увеличение лимита скорости на платных трассах до 130 км/час

Руководство ГИБДД поддерживает установление скоростного лимита на платных трассах в 130 км/час.
«С руководителем "Автодора", я думаю, в ближайшее время мы решим вопрос по платным дорогам, по автострадам и будем постепенно доводить скорость до 130 км/ч. Я уверен, что на этих дорогах — как раз при увеличении максимальной скорости — не будет дорожно-транспортных происшествий, не будет пострадавших и погибших», — заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников на международной выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге.
Как пишет ТАСС, ранее в ГИБДД обсуждали возможность установки повышенного скоростного лимита на вновь открываемых участках платных трасс. Лимит в 130 км/час планировалось установить на всей протяжённости М-11 Москва — Санкт-Петербург. Сейчас такая скорость допустима лишь на ряде участков М-11 и М-4 «Дон».