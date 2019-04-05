ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на водительское удостоверение в зависимости от категории

Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, перейдя от универсальных экзаменационных билетов к профильным билетам в зависимости от категории, которую хочет получить сдающий, пишет «Коммерсантъ».

В рамках нового регламента будущему водителю, который хочет получить категорию А, предложат ответить на вопросы, связанные только с управлением двухколёсной машиной. При сдаче на права категории СЕ гражданин будет решать задачи по управлению грузовым автомобилем с прицепом. Кроме того, планируется расширить общее число задач в билетах.

Также в ГИБДД рассматривают возможность применения зарубежного опыта балльной системы — чем опаснее ошибка на экзамене, тем больше начисляется штрафных баллов. На сегодняшний день ведомство изучает опыт Великобритании, Германии, а также Норвегии.

По данным «Коммерсанта», на разработку новых правил по приёму теоретических экзаменов может уйти два года.

С 7 апреля 2019 года российские автошколы будут обязаны согласовывать с ГИБДД основные программы обучения будущих водителей, теперь это будет обязательным требованием для осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения водителей. Уже согласованные программы пересматривать не будут.