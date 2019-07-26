ГИБДД отложила на год выдачу автомобильных номеров нового образца

Внедрение нового типа автомобильных и мотоциклетных номеров отложено на год, со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет «Коммерсантъ».

В Минсельхозе информацию подтвердили, отметив, что решение о переносе срока начала выдачи номеров нового образца было принято после обращений ГИБДД в Росстандарт. Автоинспекция объяснила это большим остатком неиспользованных госзнаков старого образца, которые в случае реформы придётся утилизировать.

«В связи с обращениями субъектов федерации ведомство направило в Росстандарт письмо с просьбой рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу ГОСТа», — сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Речь идёт примерно о 100 тысячах номеров в подразделениях. За год, как предполагается, этот запас будет исчерпан, после чего с 4 августа 2020 года Госавтоинспекция и другие органы полностью начнут работать по новому стандарту.

Росстандарт уже откладывал внедрение нового ГОСТа — изначально номера нового образца должны были начать выдавать с 1 января 2019 года, однако из-за особенности системы полицейских госзакупок ведомство просило отложить нововведение до 1 августа.