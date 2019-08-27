ГИБДД отказалась штрафовать Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема в Крыму

Госавтоинспекция Севастополя не будет наказывать президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема в Крыму, пишет Znak.com. Такой ответ пришёл юристу Максиму Чихунову, который просил ведомство привлечь главу государства к ответственности.

Владимир Путин 10 августа посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» байк-шоу «Тень Вавилона» в Крыму. Президент приехал на мероприятие за рулём мотоцикла «Урал», за ним на пассажирском сиденье сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске — глава Крыма Сергей Аксёнов, все они ехали без шлемов.

Чихунов попросил наказать Путина и людей, которые ехали с ним на «Урале», по статье 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»), санкция которой предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей. Юрист заметил, что закон для всех один и не должно быть «никаких двойных стандартов». В ответе ГИБДД врио командира отдельной роты ДПС по Севастополю заявил, что глава государства имел полное право ехать без шлема. В документе объясняется, что такое дорожное движение, и сообщается, что «во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов дорожное движение полностью снимается (запрещается)», поэтому нормы «правил [дорожного движения] на участников перечисленных мероприятий не распространяются».

Чихунов намерен оспаривать ответ ГИБДД, поскольку считает, что закон должны соблюдать все жители страны. По его словам, вне зависимости от мероприятия, участники дорожного движения обязаны следовать нормам безопасности.

Напомним, в 2018 году Путин участвовал в церемонии открытия Крымского моста — он проехал за рулём КамАЗа во главе колонны грузовиков. Никто из сидящих в кабине не был пристёгнут ремнями безопасности, что вызвало бурную дискуссию в обществе. Позже на этот счёт высказался наставник водителей ФСО Алексей Колонтай, который не увидел повода для наказания главы государства.

«Понимаю, что ПДД это требуют [использование при движении ремней безопасности], но этот вопрос не к Владимиру Владимировичу — вся организация проезда и все комментарии в этом отношении — прерогатива ФСО. Что тут сказать, ну пусть ГИБДД оштрафует, пусть попробуют», — заявил он.

Ранее ГИБДД уже приходилось комментировать вероятные нарушения ПДД Путиным. Как известно, в 2010 и в 2011 годах глава государства также присоединялся к байкерам в их акциях в Крыму и Краснодарском крае и не пользовался шлемом. Тогда в Госавтоинспекции пояснили, что действие ПДД не распространяется на участки дорог, закрытые для движения транспорта при проведении массовых мероприятий.