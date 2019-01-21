ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

В Госавтоинспекции намерены обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской, пишет «Коммерсантъ».

По словам представителей ведомства, нововведение «продиктовано необходимостью учёта, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности». Постановление вступит в силу 4 августа 2019 года вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств», проект которого опубликован на regulation.gov.ru, где завершается его общественное обсуждение.

Издание напоминает, что с 2013 года после покупки автомобиля новый владелец может использовать прежний номер. Как пояснил возглавлявший направление регистрации в ГИБДД России в 2007–2014 годах Борис Ионов, такая возможность вводилась для удобства граждан — в частности, для владельцев недорогих автомобилей, которые могли сэкономить на госпошлине за новый госномер в размере двух тысяч рублей. Более того, это помогло устранить проблему «свой-чужой» в некоторых регионах, где до 2013 года инспекторы предвзято относились к приезжим автомобилистам, полагает другой эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что для автовладельцев ничего не изменится, так как транспортный налог они платят по месту регистрации автомобиля, и отмечает, что мера позволит отслеживать рост регионального автопарка.