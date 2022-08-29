ГИБДД Нижнего Тагила за выходные поймала 15 пьяных водителей  

С 25 по 28 августа в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» проверяли соблюдение правил дорожного движения на дорогах. За три дня выявлено более 500 нарушений ПДД. По данным дорожной полиции, большая часть из них связана с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, переходом дороги в неположенном месте и неиспользованием ремней безопасности.

Во время рейда госавтоинспекторы задержали 11 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ещё четыре водителя отказались от прохождения процедуры медосвидетельствования. Все они были отстранены от управления транспортным средством, их автомобили поместили на специализированную стоянку. В отношении автомобилистов составлены административные протоколы. Им грозит либо штраф до 30 тысяч рублей, либо лишение водительских прав.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции поймали 10 водителей, которые управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения соответствующей категории. Также к ответственности полицейские привлекли двух водителей, которые по решению суда ранее уже были лишены права управления транспортным средством.