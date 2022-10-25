ГИБДД Нижнего Тагила за 3 дня выявила более 260 нарушений ПДД

С 21 по 23 октября сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила было выявлено 195 нарушений ПДД пешеходами: 192 из них переходили проезжую часть в неположенном месте, ещё трое двигались в тёмное время суток вне населённого пункта, не используя светоотражающие элементы.

Также за выходные дни к ответственности привлечены 73 водителя: 69 из них нарушили правила проезда пешеходных переходов, четверо не предоставили преимущество в движении пешеходам. Не обошлось и без грубых нарушений ПДД. Сотрудниками госавтоинспекции было выявлено семь водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения.

ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» в очередной раз напоминает автовладельцам об обязательном соблюдении ПДД, которые запрещают водителю управлять транспортным средством в состоянии опьянения. Это ставит под угрозу безопасность дорожного движения. Также госавтоинспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть ГИБДД обо всех известных грубых правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление ТС водителем, не имеющим водительского удостоверения соответствующей категории), а также о нахождении пешеходов на проезжей части в тёмное время суток по телефону 8 (3435) 47-70-01.