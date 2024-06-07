ГИБДД Нижнего Тагила выявила многочисленные нарушения ПДД среди водителей общественного транспорта 

Инспекторы ГИБДД за пять дней выявили многочисленные нарушения ПДД водителями общественного автотранспорта. Всего было проверено 185 автобусов. Самым распространённым правонарушением среди водителей стал непристёгнутый ремень (ст. 12.6 КоАП РФ). Таких случаев выявлено 15. Опасные неисправности, с которыми автотранспорту запрещено выходить в рейс (ст. 12.5 КоАП РФ), были обнаружены 14 раз. За неправильное использование внешних световых приборов, звукового сигнала, аварийной сигнализации или знака аварийной остановки было оштрафовано 11 водителей. Без диагностической карты вышли в рейс девять автобусов. Семь водителей не имели при себе документов.