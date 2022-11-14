ГИБДД Нижнего Тагила выявила 90 нарушителей среди водителей автобусов и маршруток

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе во время рейдовых мероприятий инспекторы ГИБДД выявили 90 нарушителей среди водителей автобусов и маршруток. В период с 9 по 11 ноября инспекторы технического надзора проверили 247 автобусов, из которых: 168 — городских направлений, 38 — пригородных и междугородних рейсов, 25 заказных и ведомственных автобусов и 16 транспортных средств, перевозящих организованные группы детей. Об этом рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Было выявлено: 14 нарушений по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена), 6 нарушений по ст. 12.5 ч. 1.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении) и 4 факта по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа).

В ГИБДД напомнили, что для сохранения безопасности пассажиров госавтоинспекция продолжит работу по выявлению водителей — нарушителей правил дорожного движения. Кроме того, сотрудники будут проверять транспортные средства на наличие неисправностей и повреждений.