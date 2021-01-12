ГИБДД Нижнего Тагила установила личность водителя, сбившего школьницу на пешеходном переходе

Сотрудники тагильской ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло утром 11 января у дома № 111 по улице Тимирязева. По данным ведомства, изначально неустановленный водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнюю школьницу.
«Со слов потерпевшей установлено, что она направлялась на занятия в школу. Подойдя к пешеходному переходу, остановилась, посмотрела по сторонам, автомобилей не было, начала переходить дорогу и в этот момент почувствовала удар слева. Водитель транспортного средства доехал до парковки, остановился, вышел, сделал ей замечание, сел обратно и уехал. Девочка ушла в школу. Она запомнила, что водитель управлял автомобилем белого цвета иностранной модели с логотипами такси», — говорят в Госавтоинспекции.
После изучения записей видеокамер наружного наблюдения инспекторы ГИБДД установили автомобиль Toyota Avensis возможного участника дорожно-транспортного происшествия. Водителем оказался 60-летний мужчина со стажем управления автомобилем 40 лет. По факту ДТП проводится дознание, в рамках которого будет решён вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за оставление места происшествия.
«С начала 2021 года на дорогах Нижнего Тагила зарегистрировано 3 наезда на пешеходов, в результате которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести. Дети вышли на учёбу после каникул и дистанционного обучения, необходимо ежедневно напоминать юным участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения на дорогах. Подойдя к пешеходному переходу, необходимо обязательно остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что все транспортные средства во всех полосах для движения остановились и пропускают вас, только после этого можно переходить проезжую часть. Водителям стоит быть внимательней при проезде образовательных организаций, а также мест скопления детей, снижать скорость своего транспортного средства», — напомнили в ГИБДД.