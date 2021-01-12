ГИБДД Нижнего Тагила установила личность водителя, сбившего школьницу на пешеходном переходе

Сотрудники тагильской ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло утром 11 января у дома № 111 по улице Тимирязева. По данным ведомства, изначально неустановленный водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнюю школьницу.

«Со слов потерпевшей установлено, что она направлялась на занятия в школу. Подойдя к пешеходному переходу, остановилась, посмотрела по сторонам, автомобилей не было, начала переходить дорогу и в этот момент почувствовала удар слева. Водитель транспортного средства доехал до парковки, остановился, вышел, сделал ей замечание, сел обратно и уехал. Девочка ушла в школу. Она запомнила, что водитель управлял автомобилем белого цвета иностранной модели с логотипами такси», — говорят в Госавтоинспекции.

После изучения записей видеокамер наружного наблюдения инспекторы ГИБДД установили автомобиль Toyota Avensis возможного участника дорожно-транспортного происшествия. Водителем оказался 60-летний мужчина со стажем управления автомобилем 40 лет. По факту ДТП проводится дознание, в рамках которого будет решён вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за оставление места происшествия.