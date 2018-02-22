ГИБДД Нижнего Тагила устанавливает обстоятельства массового ДТП на Восточном шоссе

Сегодня днём на Восточном шоссе произошло ДТП с участием пассажирской «Газели», «УАЗ Патриот» и Renault Sandero. По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 57-летний водитель маршрутки № 54, двигаясь в сторону центра города, допустил столкновение со стоящим на обочине отечественным внедорожником. От удара УАЗ отбросило на припаркованный впереди Renault и пешехода. В результате аварии 39-летний мужчина получил перелом позвоночника, рёбер и ноги, а также закрытую черепно-мозговую травму. По факту происшествия инициирована проверка.