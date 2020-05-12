ГИБДД Нижнего Тагила с 9 по 11 мая поймала четверых пьяных водителей

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе в период с 9 по 11 мая сотрудники ГИБДД в ходе рейдовых мероприятий выявили восемь грубых нарушений правил дорожного движения.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, среди пойманных нарушителей было четверо нетрезвых водителей, трое не имели прав на управление автомобилем, ещё один отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также 11 мая дорожные инспекторы привлекли к ответственности двоих водителей мотоблоков. У обоих водителей отсутствовали права тракториста категории «В», один из мужчин был пьян, а срок действия его водительского удостоверения закончился ещё в 2014 году. В итоге оба мотоблока с помощью автоэвакуатора были помещены на штрафстоянку.

В ГИБДД напомнили, что в случае использования мотоблоков в качестве устройства для перевозки людей и грузов по дорогам общего пользования такое средство приравнивается к самоходной машине и для его управления необходимо наличие в удостоверении тракториста открытой категории «В» — гусеничные и колёсные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт.