ГИБДД Нижнего Тагила разыскивает очевидцев ДТП на улице Лебяжинской

22 декабря в 07:15 неустановленный водитель, следуя по улице Лебяжинской у дома № 23, допустил наезд на 28-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Женщина в результате ДТП получила травмы различной степени тяжести.

ГИБДД обращается с просьбой к очевидцам происшествия и гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией, сообщить об этом по адресу: город Нижний Тагил, пр. Мира, 57а или по телефонам: 8 (3435) 47-70-01 и 8 (3435) 97-65-84.