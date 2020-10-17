ГИБДД Нижнего Тагила призвало автолюбителей сменить летнюю резину

Из-за ухудшения погодных условий и снегопада, ГИБДД Нижнего Тагила напоминает автолюбителям, что на дорогах города может образоваться гололедица, что многократно увеличивает возможность возникновения ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции призывают автовладельцев соблюдать осторожность и безопасную дистанцию, выбирать безопасный скоростной режим, избегать резкого маневрирования и торможений, а также заменить летнюю авторезину на зимнюю.

Кроме того, в ГИБДД призвали пешеходов соблюдать правила безопасности на дорогах. При переходе проезжей части убедиться в отсутствии транспортных средств, а в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы.