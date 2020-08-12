ГИБДД Нижнего Тагила получила 10 новых патрульных автомобилей

В распоряжение Госавтоинспекции Нижнего Тагила поступили 10 новых патрульных автомобилей Skoda Octavia, сообщает отдел пропаганды городского ГИБДД.

Техника оборудована новейшими системами связи, видеоконтроля, а также дополнительно оснащена медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того, транспортные средства обладают улучшенными эксплуатационными качествами.

«Повышенные характеристики проходимости и высокие динамические качества позволят улучшить мобильность экипажей ДПС и оперативно решать повседневные задачи для сохранения жизни и здоровья граждан на дорогах, обеспечивая безопасность дорожного движения на территории региона», — заявляют в ведомстве.

Автомашины дорожно-патрульной службы поступили в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».