ГИБДД Нижнего Тагила объявила охоту на пьяных водителей в праздничные дни

С 1 по 4 ноября в Нижнем Тагиле ГИБДД проведёт рейд по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться пресечению фактов управления автомобилем в состоянии опьянения и автолюбителям, не имеющим водительского удостоверения.

По данным отдела пропаганды городской дорожной инспекции, с начала 2019 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа произошло 223 ДТП, в которых погибли 23 человека и 295 человек получили травмы различной степени тяжести. Из них 15 ДТП произошло по вине водителей с признаками опьянения (2 человека погибли и 15 получили травмы), 17 ДТП — по вине водителей, не имеющих водительского удостоверения (21 человек травмирован, двое погибли).