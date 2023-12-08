ГИБДД Нижнего Тагила ищет автохама, спровоцировавшего массовое ДТП (ВИДЕО)

Сегодня в Нижнем Тагиле на улице Октябрьской Революции у дома № 66 произошло ДТП с участием четырёх легковых автомобилей, в котором пострадал один человек. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД, информация о происшествии поступила в ДЧ МУ МВД России «Нижнетагильское» в 06:42.

На записи с камер «Сетей Тагила» видно, как чёрный автомобиль начал перестраиваться с трамвайных путей и не пропустил попутный Hyundai Santa Fe. Чтобы избежать столкновения, водитель «корейца» резко повернул руль вправо и врезался в соседний автомобиль. Из-за несоблюдения дистанции в аварию попали и водители ещё двух автомобилей, едущих сзади.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по трамвайным путям попутного направления со стороны улицы Октябрьской Революции по улице Циолковского в сторону улицы Индустриальной, при перестроении не предоставил преимущество попутному транспортному средству, автомобилю Hyundai Santa Fe, после чего при смене траектории движения, чтобы избежать столкновения, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe допустила столкновение с попутным автомобилем Hyundai Elantra, после чего водитель автомобиля LADA Vesta при движении прямо в результате несоблюдения дистанции допустил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra, после чего автомобиль ВАЗ-21144 в результате несоблюдения дистанции допустил столкновение с попутным транспортным средством LADA Vesta», — сообщили в АН «Между строк» в ведомстве.

В результате ДТП 40-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Elantra с сотрясением головного мозга доставлена в ГБ № 4. Личность автохама устанавливается.