ГИБДД начнёт передавать злостных нарушителей приставам для ареста машин

ГИБДД предложила Федеральной службе судебных приставов (ФССП) новые способы взаимодействия, чтобы исключить злостных нарушителей ПДД из числа участников дорожного движения, пишет «Коммерсантъ».

Ведомства уже начали тестировать новые способы борьбы со злостными неплательщиками штрафов: камеры отслеживают автовладельцев, за которыми числится более тысячи неоплаченных в течение двух последних лет штрафов, водителей останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины.

Поводом для усиления контроля за должниками стали несколько резонансных происшествий — в частности, в январе на Бутырской улице в Москве водитель BMW выехал на встречную полосу, в результате чего погиб человек, были повреждены ещё шесть машин. У виновника ДТП было 650 неоплаченных штрафов, большая часть из них — за превышение скорости.

Согласно составленному ГИБДД списку злостных неплательщиков, у 70 автомобилистов и 180 юрлиц по всей РФ более тысячи неоплаченных штрафов. Более 10 тысяч граждан и более 3 тысяч юрлиц не оплатили от ста до тысячи штрафов. На Рублёвском шоссе в Москве 10 февраля остановили водителя BMW, у которого оказалось 2,1 тысячи неоплаченных штрафов. Как отмечается, сумма задолженности в таких случаях, как правило, превышает 500 тысяч рублей.