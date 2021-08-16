ГИБДД начнёт использовать дроны для выявления нарушений ПДД на трассах Свердловской области

Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Свердловской области и ещё 16 регионах России, со ссылкой на пресс-центр МВД России пишет ТАСС.

По информации ведомства, беспилотники применяются в Москве, в республиках Татарстан, Удмуртия, Адыгея, Бурятия и Ингушетия, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, а также Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях. Дроны используют на аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фотовидеофиксации. Там, где применяется дрон, находится наряд ДПС, которому передаются данные о правонарушениях.

«Применение беспилотников наиболее целесообразно для превентивных мер воздействия на участников дорожного движения в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения», — отметили в ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что водителей оповещают о контроле участков дорог с помощью беспилотников через СМИ. На некоторых участках могут установить информационные щиты — такое решение принимают совместно с региональными и местными властями, а также владельцами дорог.

МВД также сообщало, что в 2020 году в Краснодарском крае на рейдах с участием дронов сотрудники ДПС составили в отношении водителей 202 административных протокола за выезд на встречную полосу.