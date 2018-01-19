ГИБДД: Междугородние автобусы Свердловской области не отвечают требованиям безопасности

Многочисленные нарушения требований по перевозке пассажиров выявили инспекторы технадзора ГИБДД Свердловской области в ходе очередного рейда. Как отмечают в пресс-службе ведомства, в салонах большинства проверенных сегодня автобусов находились просроченные огнетушители, на самих автобусах установлена летняя резина, эвакуационные выходы были загромождены.

«Ни в одном автобусе не оказалось специальных средств — молоточков для разбивания стёкол в случае аварийной либо нештатной ситуации. При этом водители пытались найти себе оправдание, сказав, что их крадут пассажиры и даже забирают себе на память. В одном из автобусов запасная дверь не открывалась автоматически, а зафиксирована обычным бытовым дверным замком. Ещё в одном автобусе запасной выход закрыт таким образом, что его не смогли открыть ни сам водитель, ни сотрудники Госавтоинспекции», — пояснили в ГИБДД.

За время рейда в отношении водителей составлено более десяти административных материалов, в ближайшее время в адрес руководителей автотранспортных предприятий, на чьих автобусах выявлены нарушения, будут выданы представления, а информация будет направлена в Ространснадзор для привлечения к ответственности руководителей автопредприятий за нарушение лицензионных требований.