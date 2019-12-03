ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права с октября 2020 года

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября 2020 года, сообщил ТАСС начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

«ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается приём экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», — сказал он на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

Гиляков отметил, что проект постановления в настоящее время находится в правительстве и готовится для подписания премьер-министром.