ГИБДД ищет водителей, устроивших ночную гонку по Кольцовскому тракту с выключенными фарами и без номеров (ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга устанавливают личности водителей, которые устроили гонку на Кольцовском тракте и засняли это на видео, сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, гонщики на дорогих автомобилях чёрного цвета Mercedes-Benz-Gelandewagen, BMW, Infiniti, Volkswagen и Audi проехали на большой скорости по «Россельбану» с выключенными фарами, что является нарушением закона. Более того, предварительно они сняли с машин номера, что также незаконно. Своими действиями они создавали риск как для своего здоровья, так и для всех участников движения, подчеркнули в ГИБДД.