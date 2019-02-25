ГИБДД анонсировала введение электронных прав с 2020 года

С 2020 года в России могут заработать электронные права для автомобилистов, со ссылкой на главу ГИБДД России Михаила Черникова пишет РИА Новости.

Нововведение позволит автомобилистам не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

«У нас практически уже есть оцифрованная база [автомобилистов]. Мы её ведём с 2011 года. Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому готовы», — уточнил Черников.

Он также отметил, что электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями.

Также Черников подчеркнул, что дополнительно пересдавать экзамены на получение электронных прав водителям не придётся.