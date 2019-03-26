ГИБДД анонсировала изменение правил экзамена на водительские права

В аппарате ГИБДД подготовлен перечень изменений в правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения, рассказал в эфире «Милицейской волны» главный инспектор по безопасности дорожного движения в РФ Михаил Черников.

Нововведения коснутся экзаменационных маршрутов, которые станут сложнее и менее непредсказуемыми.

«Вместо маршрута со строго определёнными направлениями движения, местами разворотов и поворотов, проектом изменений предусмотрен перечень улиц и дорог, в пределах которых и будет проводиться экзамен. Таким образом, экзаменуемый не сможет заранее заучить маршрут», — заявил Черников.

Кроме того, прорабатываются вопросы изменения порядка проведения и содержания теоретического экзамена — в частности, будет расширен перечень экзаменационных задач и изменится содержание вопросов. Приоритет будет отдаваться знанию безопасных действий по управлению автомобилем в различных дорожных ситуациях и формированию тематических групп для каждой категории транспортных средств, на право управления которой сдаётся теоретический экзамен. Оценка будет выставляться по дифференцированной шкале с учётом зависимости от степени влияния экзаменационной задачи на безопасность дорожного движения.

В практической части экзамена тоже произойдут изменения.

«Произойдёт смещение акцента от применяемой в настоящее время фиксации нарушений ПДД при сдаче практического экзамена к оценке имеющихся у кандидата в водители навыков и умений, необходимых ему для безопасного и самостоятельного управления транспортным средством», — пояснил Михаил Черников.

Ранее сообщалось, что МВД и Минэкономразвития не смогли договориться о проекте реформы экзаменов на получение водительских удостоверений. ГИБДД предлагает объединить проверку уровня знаний будущего водителя под условным названием «площадка» и «город» в одном экзамене. Такое предложение беспокоит некоторые автошколы, а также Минэкономразвития, которые опасаются, что на улицы выедут неподготовленные соискатели водительских прав.