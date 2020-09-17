Генсек ООН заявил о выходе ситуации с коронавирусом из-под контроля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса вышла из-под контроля, сообщает пресс-служба организации.

Гутерриш напомнил, что число жертв эпидемии приближается к миллиону, и призвал страны к глобальному прекращению огня, подчеркнув, что коронавирус является «угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире». Также Гутерриш подчеркнул, что вакцина не будет панацеей от эпидемии.

«Одна вакцина не может решить этот кризис и уж точно не в ближайшем будущем», — сказал он.

Генсек ООН предложил рассматривать вакцину как «глобальное общественное благо», которое должно быть доступно для всех, но для этого требуется «качественный скачок в финансировании».

Ранее, 14 сентября, ВОЗ зафиксировала рекордный суточный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией — больше 307 тысяч человек. Наибольшее число инфицированных в этот день выявили в Индии (94,3 тысячи), США (45,5 тысячи) и Бразилии (43,7 тысячи). По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус диагностировали у 29,7 миллиона человек, около 940 тысяч пациентов умерли.