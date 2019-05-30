Генпрокуратура создаст спецотдел по поиску оскорблений власти в интернете

Генпрокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме сообщил о появлении в ведомстве специального отдела, который займётся поиском и блокировкой информации, содержащей клевету и явное неуважение к обществу, государству и органам власти, пишет ТАСС.

«В мае мною подписано распоряжение, которым в Генеральной прокуратуре определены лица, ответственные за подготовку [обращений] в Роскомнадзор с требованием по ограничению доступа к ресурсам, содержащим указанную информацию», — рапортовал Чайка.

Также он рассказал, что прокуратура «нарабатывает практику» внесудебной блокировки веб-сайтов с оскорблениями власти. С 18 марта уже есть несколько успешных случаев, заявил генпрокурор. Он привёл в пример случай в Ярославле.

«Совсем недавно в Ярославле прокурором инициирована проверка по факту размещения в открытом доступе информации, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к президенту РФ. И по её результатам гражданин привлечён к административной ответственности, и Роскомнадзором по нашему требованию данный ресурс заблокирован», — рассказал Чайка.

Речь, вероятнее всего, идёт о блокировке портала 76.ru, который опубликовал новость о надписи «Путин *****» на здании регионального ГУ МВД. Горожанина Кирилла Попутникова, который сфотографировал и выложил снимок с граффити в соцсети, признали виновным в оскорблении власти.