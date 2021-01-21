Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами участвовать в акциях в поддержку Навального

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать «в незаконных акциях 23 января», со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.

«Внесены требования в [Роскомнадзор] об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — заявили в пресс-службе.

Генпрокуратура добавила, что правоохранительные органы «ориентированы на принятие предупредительных мер», а при наличии оснований — на привлечение виновных к административной ответственности.

Алексей Навальный был арестован на 30 суток Химкинским городским судом на следующий день после возвращения в Россию. Несколько дней назад УФСИН по Москве предупредила, что предпримет все необходимые меры для задержания оппозиционера, который, по их мнению, нарушил условия испытательного срока, назначенного ему ещё по делу «Ив Роше». После он призвал своих сторонников выйти 23 января на улицы своего города. Сторонники Навального сообщают о намерении «выйти погулять» и «покормить голубей», не говоря о массовых протестных акциях.

Накануне Роскомнадзор потребовал от «ВКонтакте» и TikTok удалять призывы к участию подростков в «противозаконных массовых мероприятиях». Ведомство также попросило соцсети и другие ресурсы не допустить распространения подобной информации.