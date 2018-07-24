Генпрокуратура отменила международный розыск уральского олигарха Сергея Капчука

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов получил официальные ответы из Генеральной прокуратуры и МВД на свои обращения по поводу так называемого «лондонского списка», со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена пишет RT.

В ведомстве согласились отменить розыск и вести расследование без лишения свободы в отношении екатеринбургского бизнесмена Сергея Капчука и ещё нескольких предпринимателей — Михаила Шаманова, Леонида Кураева и Дмитрия Канькова. В ответе Генпрокуратуры отмечается, что инкриминируемые им преступления не предполагают заключения под стражу в случае, если они добровольно придут к следователю. Дела ещё нескольких бизнесменов Генпрокуратура намерена пересмотреть.

В мае Сергей Капчук написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил дать ему возможность вернуться на родину из Хорватии. Бизнесмен выразил готовность сотрудничать со следствием, но попросил дать поручение силовикам, чтобы те обеспечили непредвзятое исследование материалов его уголовного дела.

Напомним, Капчук сбежал из России более десяти лет назад. Ранее он занимал должность заместителя представителя губернатора Свердловской области. В середине двухтысячных Сергея Капчука и его брата-близнеца Константина обвинили в мошенничестве. По данным следствия, в 1997 году они похитили 2 миллиарда неденоминированных бюджетных рублей, которые были потрачены на покупку трёхкомнатной квартиры в Москве. Деньги были переведены на счёт фирмы Константина Капчука «Лемингон». Квартира была зарегистрирована на бывшую супругу Сергея Капчука и продана, когда он оставил пост зампреда губернатора. Деньги братья потратили на собственные нужды. Константин Капчук был арестован 20 октября 2005 года, а Сергей выехал с Урала и был объявлен в розыск.