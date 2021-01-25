Генпрокуратура объявила о начале массовых проверок школ и детсадов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал указание региональным подразделениям ведомства начать массовую проверку российских школ и детских садов из-за участившихся случаев отравления детей, пишет РИА Новости.

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генпрокурора Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, будет проверено, как школы и детсады организуют горячее питание, которое предоставляется бесплатно с сентября 2020 года.

Ранее стало известно, что в Дагестане с отравлением госпитализировали 34 ребёнка — у детей была температура, тошнота, рвота и расстройство кишечника. После проверки выяснилось, что они отравились водой.