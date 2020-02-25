Геннадий Онищенко сравнил татуированных женщин с прикроватными ковриками

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» сравнил татуированных женщин с прикроватными ковриками. Онищенко также призвал запретить делать татуировки на законодательном уровне.

«Я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери! Ну, пройдёт эта горячка эндокринная, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, ещё хуже: с какими-то чудовищами, которых они сплошь и рядом рисуют», — заявил депутат.

Бывший главный санврач России добавил, что тату — крайняя степень язычества. Также он считает, что сама процедура нанесения татуировки несёт опасность заражения и нарушения кожных покровов. По словам Онищенко, татуирование провоцирует гнойные осложнения и рост онкологических заболеваний.