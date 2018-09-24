Генералу ФСБ Феоктистову вернут $2 млн, использованные для взятки Улюкаеву

Мосгорсуд признал законным решение о возвращении бывшему руководителю службы безопасности «Роснефти», генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, пишет «Интерфакс».

Ранее, 29 июня, Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти» генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате $2 млн. На решение суда была подана апелляционная жалоба.

Мосгорсуд не нашёл оснований не возвращать Феоктистову денежные средства, выданные им главе «Роснефти» Игорю Сечину для проведения оперативного эксперимента.

«Постановление Замоскворецкого суда, которым $2 млн возвращены по принадлежности, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения», — огласила судья.

Это решение сегодня вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн (часть 6 статьи 290 УК РФ) от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишён права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил Алексею Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей.