Гендиректором Корпорации развития Среднего Урала назначен экс-глава НПО автоматики Андрей Мисюра

На должность нового директора Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) назначен экс-глава научно-производственного объединения (НПО) автоматики Андрей Мисюра. Как сообщили АН «Между строк» в департаменте информполитики региона, сегодня, 24 января, замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин представил трудовому коллективу КРСУ нового руководителя.

НПО автоматики представляет собой крупнейшее в России предприятие в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности. Андрей Мисюра занимал пост гендиректора НПО с мая 2016 по декабрь 2022 года. Теперь научно-производственным объединением руководит Михаил Изюмов, который ранее работал в РКЦ «Прогресс».

Как рассказали в ведомстве, Андрей Мисюра — выпускник радиотехнического факультета Уральского государственного технического университета (ныне — УрФУ). С 2003 года работал в НПО автоматики имени академика Семихатова, где прошёл путь от техника первой категории до первого заместителя гендиректора по науке. С сентября 2014 по май 2016 года возглавлял Министерство промышленности Свердловской области. Сейчас является главой комитета по промышленности Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.