Гендиректор — Васильев, председатель совета директоров — Горячкин. МУП «Тагилдорстрой» готовят к приватизации

В последний день июля глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление «Об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия “Тагилдорстрой”». Согласно документу, МУП «ТДС» преобразуется в акционерное общество «Тагилдорстрой». Размер уставного капитала АО «ТДС» составит 141 млн 493 тысячи рублей, он будет разделён на 141 493 обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 тысяча рублей.

Уточняется, что на период до первого общего собрания акционеров АО «ТДС» действующий руководитель МУП «ТДС» Игорь Васильев будет назначен генеральным директором АО «ТДС». Председателем совета директоров АО «ТДС» утверждён первый заместитель мэра Вячеслав Горячкин. Также в совет вошли заместитель начальника управления городским хозяйством администрации города Михаил Сёмин и замначальника управления муниципального имущества мэрии Вадим Хватаев.

Напомним, в конце февраля 2024 года депутаты городской думы Нижнего Тагила одобрили реорганизацию МУП «Тагилдорстрой» в АО. Смена формы собственности муниципальных организаций продиктована федеральными законами «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции».