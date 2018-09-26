Гендиректор УВЗ рассказал о разработке альтернативы «Армате»

«Уралвагонзавод» разрабатывает робототехнический комплекс на базе танка Т-72БЗ по заказу Минобороны, рассказал в интервью РБК гендиректор завода Александр Потапов.

По словам Потапова, в работе над «Арматой» предполагается «долгосрочный подход». Он назвал «Армату» перспективной платформой, у которой большое будущее.

«Мы говорим о разработке, дальше — производство, а там уже и послепродажное обслуживание эксплуатации в войсках. На повестке — обеспечение жизненного цикла. Но если сегодня нужно решать конкретную задачу, то и исходить надо из наличия в первую очередь финансовых и, конечно, технических возможностей», — сказал Потапов.

Гендиректор «Уралвагонзавода» рассказал, что по проекту робототехнического комплекса на базе Т-72 согласовано техническое задание Минобороны. Однако он не смог назвать точные сроки создания первого образца этого комплекса.

В августе РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Уралвагонзавод» занялся разработкой тяжёлого штурмового робототехнического комплекса на базе шасси Т-72Б3. Рабочее название комплекса — «Штурм». По словам источника в Минобороны, летом был создан макет с боевым оборудованием, демонстрирующий элементы движения.

До этого в 2015 году на «Уралвагонзаводе» планировали создать беспилотную версию танка Т-14 «Армата», проект имел название «Тачанка-Б». Весной 2018 года министру обороны Сергею Шойгу показали первый опытный образец. В конце июля того же года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий военно-промышленный комплекс, заявил о неготовности вооружённых сил к массовым закупкам «Арматы» из-за её дороговизны.

«Ну и зачем наводнять "Арматами" все вооружённые силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — говорил он.

Т-72 является самым массовым боевым танком второго поколения. Его приняли на вооружение ещё в СССР в 1973 году. Модернизированная версия Т-72Б3 стоит на вооружении с 2012 года, Т-72Б3 является основным танком сухопутных войск.