Гендиректор «Российского экологического оператора» заявил о неплатеже за вывоз отходов 70% российских компаний

Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%, заявил РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.

«В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьёзно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась», — отметил Буцаев.

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами». По его словам, некоторые компании направляют свой мусор непонятно куда, а платит за это население. Одна из мер ужесточения ответственности, предложенная Буцаевым, — сделать автоматическим присоединение юридических лиц к договорам, для того чтобы региональные операторы по обращению с отходами «не бегали за каждой компанией и не просили её подписать договор».

«В некоторых странах Европы всё достаточно просто. Вы обязаны платить муниципалитету. Муниципалитет за вас рассчитал, какое количество мусора у вас образуется. Если вы не платите, муниципалитет даже в суд не идёт, а приходит и арестовывает ваше имущество», — указывает глава «Российского экологического оператора».

По словам Буцаева, стоит цель увеличить собираемость платежей за вывоз мусора до 90%.