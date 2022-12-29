Где выгоднее заказать карту для путешествий?

В современном мире путешествия привлекают многих людей. Именно по этой причине появилось достаточно много товаров и услуг, которые позволяют сделать путешествия более удобными. Например, кредитные организации выпускают специальные выгодные карты для путешествий.

Разумеется, количество банков, способных предложить подобную дебетовую карту, достаточно большое. «Тинькофф Банк» также выпустил серию таких дебетовых карт, которые можно с полной уверенностью назвать очень выгодным приобретением.

Преимущества карты

Если давно было желание посмотреть мир, но не представлялось хорошей возможности, то сотрудничество с «Тинькофф Банком» предоставит её. Многие держатели карт для путешествий уже успели отметить их неоспоримые преимущества:

Ассортимент. «Тинькофф Банк» выпустил несколько карт, которые определённо придутся по вкусу путешественникам. У каждой из них индивидуальные условия, поэтому каждый клиент сможет подобрать для себя идеальный вариант. Экономия на билетах. Покупки по этим картам частично возвращаются держателю в виде миль, которые позднее можно также потратить на приобретение билетов на разные виды транспорта. Стоимость обслуживания. «Тинькофф Банк» устанавливает максимально доступные расценки на обслуживание своих банковских карт. Более того, возможно даже получение бесплатной дебетовой карты. Наличие страховки. Для путешествия в другие страны оформление страхового медицинского полиса является обязательным условием. При оформлении дебетовой карты для путешественников от «Тинькофф Банка» страховка идёт в комплекте. Простота получения карты. Для оформления дебетовой карты не потребуется никуда ехать, поскольку оформление происходит в режиме онлайн. Процесс займёт всего несколько минут. Готовую карту через несколько дней привезёт курьер.

Как оформить карту?

Оформление карты для путешествий в «Тинькофф Банке» не вызывает особых затруднений, поскольку для этого достаточно зайти на официальный сайт компании и заполнить специальную форму. Через несколько минут с заявителем свяжется специалист банка для уточнения деталей. А через несколько дней готовая карта выдаётся держателю на руки и доступна к использованию.

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