Где в Тагиле жить хорошо. Рейтинг АН «Между строк» городских районов

Большинство людей при покупке квартиры интересуются, в каком районе она находится, насколько там развита социальная инфраструктура (детские сады и школы, учреждения здравоохранения и культуры, спортивные сооружения), какая экология, как работает система ЖКХ, в каком состоянии находится жилищный фонд и как налажена работа транспорта. Редакция АН «Между строк» решила субъективно сравнить районы Нижнего Тагила по значимым критериям, найти плюсы и минусы каждого, а также выставить им оценки — от 1 до 10 баллов.

Всего в нашем рейтинге участвуют четыре района: Тагилстрой (включая Рудник), Центр (к которому мы также отнесли Красный Камень, Выю, Лебяжку и Малую Кушву), Вагонка и ГГМ. Для составления рейтинга мы пользовались сервисом «2ГИС».

Образование

На Тагилстрое и Руднике 11 детских садов, 6 школ, один железнодорожный техникум и ни одного вуза. На Вагонке 13 школ, около 40 детских садов, один колледж, техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, педагогический колледж № 2 и ни одного вуза. На Гальянке 7 школ, 18 детских садов, ни одного вуза и колледжа. В Центре 20 школ, 50 детских садов, 9 колледжей и 5 вузов.

Итого: Центр — 10 баллов, Вагонка — 9 баллов, Тагилстрой — 7 баллов, Гальянка — 6 баллов.

Дополнительное образование

В районах неплохо развито дополнительное образование. Любой ребёнок может найти занятие по душе. Здесь есть спортивные школы, студии танцев и эстрадного вокала, мастерские театрального искусства, музыкальные школы и творческие студии.

По количеству определённо выигрывает Центр. Здесь же расположена единственная в городе мастерская циркового искусства. Второе место занимает Вагонка, третье — Тагилстрой, четвёртое — Гальянка.

Итого: Центр — 10 баллов, Вагонка — 9 баллов, Тагилстрой — 8 баллов, Гальянка — 7 баллов.

Спортивные сооружения

На Тагилстрое есть стадион «Уралец» и водно-спортивный центр «Уралец». В Центре — бассейн «Дельфин», стадионы «Юность», «Высокогорец», «Юпитер», комплекс трамплинов на горе Долгой, который относится к СШОР «Аист», спортивно-оздоровительный комплекс и клуб моржей «Спартак», спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург-форум». На Вагонке — спортивный комплекс и стадион «Уралвагонзавода», Дворец водного спорта, Дворец ледового спорта имени В. К. Сотникова. На Гальянке ​— физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский», конно-спортивный комплекс «Уралец».

Итого: Центр — 10 баллов, Вагонка — 9 баллов, Тагилстрой — 8 баллов, Гальянка — 7 баллов.

Фитнес-клубы

Сбросить пару лишних килограммов, нарастить мышечную массу или просто поддерживать себя в тонусе можно во всех районах. В Центре и на Вагонке по 8 фитнес-клубов, на Гальянке — 5, на Тагилстрое — 3.

Итого: Центр и Вагонка — 10 баллов, Гальянка — 6 баллов, Тагилстрой – 3 балла.

Культура

Самым культурно развитым районом оказался Центр. Это единственный район, где есть три театра: Драматический театр имени Мамина-Сибиряка, Нижнетагильский театр кукол, а также Маленький театр. 10 музеев: музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, «Дом Черепановых», «Солнечная береста», музей истории подносного промысла, Лисьегорская башня, музей природы и охраны окружающей среды, Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Нижнетагильский музей изобразительных искусств, мемориально-литературный музей А. П. Бондина, Нижнетагильский музей-заповедник (​фондохранилище) и «Демидовская дача». А также 5 дворцов культуры: Городской дворец детского и юношеского творчества, Дворец культуры школьников, Городской дворец молодежи, «Юбилейный» и «Урал». Здесь же расположен единственный в городе государственный цирк.

На Тагилстрое: ДК НТМК, Дом культуры железнодорожников имени Гагарина, Дом детского творчества, Дворец национальных культур, музейно-производственный комплекс «Тагильский поднос» и музейно-выставочный центр НТМК.

На Вагонке: Дом детского творчества «Эдельвейс», Дзержинский дворец детского и юношеского творчества, Дворец культуры имени Окунева, Новый молодёжный театр и Выставочный комплекс УВЗ.

А вот на Гальянке учреждений культуры такого уровня нет. Здесь нет ни музеев, ни театров, ни Домов культуры и творчества.

Итого: Центр — 10 баллов, Тагилстрой — 9 баллов, Вагонка — 8 баллов, Гальянка — 3 балла.

Здравоохранение

В каждом районе есть взрослые и детские больницы. На Тагилстрое городская больница № 4, городская поликлиника № 2 и ​травматологический пункт при ней, стоматологическая поликлиника № 1, а также детская городская больница. Частных клиник в районе нет, есть одна частная стоматология.

Центр: горноуральская районная поликлиника, городская поликлиника № 4, Демидовская городская больница, которая включает в себя ​хирургическое отделение, ​дневной стационар, ​нефрологический центр и лаборатории. Детская городская больница с ​физиотерапевтическим отделением и стационаром. А также две стоматологические поликлиники, городская поликлиника № 3 и ​травматологический пункт при ней, кожно-венерологический диспансер и ​Нижнетагильский филиал медико-санитарной части МВД России по Свердловской области.

В Центре неплохо развита платная медицина, здесь 10 частных клиник и 10 частных стоматологических клиник.

Вагонка: 4 филиала детской городской больницы, включая поликлинику, городская больница № 1, которая объединяет стационар, поликлинику, офтальмологическое отделение, ​​травмпункт, в том числе и глазной. Кроме того, здесь недавно был построен современный медицинский центр УВЗ, а также имеется 7 частных стоматологических клиник и 3 частные клиники.

Гальянка: одна детская городская больница и городская поликлиника № 4. А вот чтобы получить необходимую травматологическую и стоматологическую помощь, нужно будет ехать в соседний район или обратиться в частные клиники. Здесь 5 частных клиник и 7 стоматологий.

Итого: Центр — 10 баллов, Вагонка — 9 баллов, Тагилстрой — 7 баллов, Гальянка — 6 баллов.

Общественное питание

Удовлетворить гастрономические потребности можно во всех районах. Самым развитым в этом отношении является Центр. Здесь около 70 заведений на любой вкус и кошелёк: рестораны, кафе, столовые, закусочные, кофейни, пиццерии, чебуречные, шаурмичные, а также лаундж-бары, кальянные и гастропабы. На Вагонке около 50 мест: кофейни, столовые, рестораны, пиццерии, кафе, шаурмичные, пекарни и бары. На Гальянке около 20 заведений. В основном это рестораны и кафе, а также есть бары, пиццерии, пекарни и шаурмичные. На Тагилстрое 10 точек: столовые, кафе, шаурмичные, пекарни, а также один ресторан и одна пиццерия.

Итого: Центр — 10 баллов, Вагонка — 9 баллов, Гальянка — 7 баллов, Тагилстрой — 5 баллов.

Досуг

Только в двух районах есть кинотеатры. В центре их три: «Родина», «Мягкий кинотеатр» и «Красногвардеец». На Вагонке лишь один — «Россия». А вот на Тагилстрое и Гальянке посмотреть фильмы на большом экране не получится, кинотеатров здесь нет.

Итого: Центр — 10 баллов, Вагонка — 8 баллов, Гальянка и Тагилстрой — 2 балла.

Торговые центры

Не менее важным для комфортной жизни является наличие мест, в которые можно отправиться на шоппинг. Самым неразвитым по этому критерию оказался Тагилстрой. Он имеет только один ТЦ «Тагилстроевский». В центре их 15, самыми известными являются ТЦ «Александровский пассаж», ТЦ «Квадрат», ТК «Центральный», ТЦ «Цум», ТЦ «Кардинал» и ТРЦ Depo. На Вагонке около 7 торговых центров и комплексов: ТЦ «Спутник», ТЦ «Молодёжный», ТК «Коммерсант», ТЦ «Меркурий», ТЦ «Реал», а также ТЦ «Гороскоп» и ТЦ «Заря». На Гальянке 5 торговых центров: ТРЦ «Кит» и ТЦ «Октябрьский», а также ТК «Уральский», ТК «Гальянский» и ТК «Автокит».

Итого: Центр — 10 баллов, Вагонка — 7 баллов, Гальянка — 5 баллов, Тагилстрой — 1 балл.

Транспорт

Оказаться в Центре жители Тагилстроя и Гальянки могут за 30 минут. В этом направлении ходят прямые трамваи, маршрутки и автобусы. В самом Центре тоже нет недостатка в общественном транспорте. С Вагонкой дело обстоит сложнее. Доехать оттуда до вокзала можно без особых проблем на трамваях, маршрутках и автобусах, но для того, чтобы двигаться дальше (в Центр, на Тагилстрой или ГГМ), потребуется пересадка. То же самое при движении в обратном направлении, нередко при пересадках приходится стоять в очередях.

Учитывая, что в целом в Нижнем Тагиле вопрос с общественным транспортом стоит достаточно остро, бывают сбои в его работе, несоблюдение расписания, ощущается нехватка маршрутов, мы решили не ставить в этом разделе максимальные 10 баллов никакому району.

Итого: Центр, Тагилстрой, ГГМ — 8 баллов, Вагонка — 5 баллов.

Благоустройство

Ещё одним немаловажным фактором для района является сформированная городская среда. В Центре можно прогуляться по красивой «Тагильской лагуне», насладиться видом на город с обустроенной для посещения Лисьей горы, прокатиться на аттракционах в Нижнетагильском городском парке культуры и отдыха им. А. П. Бондина. А также погулять в Театральном сквере, сквере НТГМК, по Театральному бульвару, в Пионерском и Комсомольском скверах, посетить Парк советской скульптуры, «Народный», парк имени Горького, побывать в сквере «Демидовской дачи», а также в недавно благоустроенных скверах за ДК «Юбилейный» и Нижне-Выйском.

На Вагонке можно насладиться хвойным лесом в лесопарке «Пихтовые горы», прогуляться по скверу имени Дзержинского, побывать в сквере ТЦ «Гороскоп» и «Солнечный», в Пионерском сквере и Парке культуры и отдыха имени Окунева.

А вот на Гальянке особо не разгуляешься, здесь только экопарк «Муринские пруды» и парк Победы. Схожая ситуация на Тагилстрое. Можно погулять только в Парке культуры и отдыха металлургов, в сквере «Вишнёвый сад» и в сквере ДК им. III Интернационала.

Итого: Центр — 10 баллов, Вагонка — 9 баллов, Тагилстрой — 5 баллов, ГГМ — 3 балла.

Экология

Пожалуй, самая острая проблема, которая беспокоит жителей Нижнего Тагила, — это непростая экологическая ситуация. Она обусловлена средоточием крупных предприятий в огромной промышленной зоне, которую окружают жилые районы.

Самым неблагополучным районом с точки зрения экологии является Тагилстрой, который располагается в непосредственной близости от металлургического комбината. На Вагонке эта проблема тоже стоит достаточно остро: рядом находится УВЗ, чуть дальше — «Уралхимпласт», да и с НТМК сюда иногда прилетает. В Центре ситуация получше по причине розы ветров, сюда реже дуют преобладающие в наших широтах северо-западные ветра. Самая лучшая экология на ГГМ. Этот район самый молодой в городе, застройка его началась в 1970-е годы на достаточном удалении от предприятий, и с учётом розы ветров выбросы сюда долетают крайне редко.

Итого: Гальянка — 9 баллов, Центр — 7 баллов, Вагонка — 6 баллов, Тагилстрой — 4 балла.

Жилищный фонд

Самый молодой и более активно, чем другие, застраивающийся район — это Гальянка. Большинство хозяев квартир не испытывают больших проблем с ЖКХ, жилой фонд здесь сравнительно свежий, вполне платёжеспособное население, благодаря чему управляющие компании вовремя получают средства и имеют достаточные ресурсы для поддержания жилфонда в нормальном состоянии.

На Вагонке тоже много относительно новых домов, в первую очередь девятиэтажек, построенных в поздние советские годы и начале 1990-х годов в микрорайоне Пихтовые горы, на улицах Зари, Володарского, Добролюбова и в Алтайском микрорайоне. Многие дома в центральной части Вагонки, построенные раньше девятиэтажек, были капитально отремонтированы.

В Центре жилой фонд представлен зданиями 1950-х годов постройки на проспектах Ленина, Строителей, Мира и улице Карла Маркса, в остальной части района доминируют хрущёвки и брежневки, разбавленные редкими девятиэтажками и конструктивистскими домами на Красном Камне.

Сложнее всего дела с жилфондом обстоят на Тагилстрое. Старые дома на Техпосёлке капитально не ремонтировались много лет, хрущёвки и брежневки, составляющие значительную часть жилфонда, тоже не в лучшем состоянии.

Итого: Гальянка — 10 баллов, Вагонка — 8 баллов, Центр — 7 баллов, Тагилстрой — 5 баллов.

В итоге в нашем рейтинге с 122 баллами побеждает Центр. На втором месте Вагонка — 106 баллов. Третье место занимает Гальянка, набрав 79 баллов. Тагилстрой занял четвёртое место с 72 баллами.