ГБ № 1 Нижнего Тагила возобновила плановую госпитализацию пациентов

С 14 января городская больница № 1 в Нижнем Тагиле возобновила плановую госпитализацию. К основной деятельности медучреждению удалось вернуться благодаря общему снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией и высвобождению коечного фонда. Как сообщает пресс-служба больницы, к работе возвращаются хирургия, нейрохирургия, гинекология, травматология, терапия, отоларингология, офтальмология, кардиология, при этом не прекращается лечение пациентов с COVID-19.

В настоящий момент работа медучреждения перестроена с учётом разделения потоков с соблюдением всех мер по безопасности. Для этого была восстановлена система шлюзов, изолирующих «чистую» от «красной» зоны. Также организована работа второго приёмного покоя — для приёма экстренных больных и пациентов, госпитализирующихся по направлению из поликлиник. Все помещения, выделенные под профильные отделения, прошли обязательную дезинфекцию.

«Поэтапное открытие стационара для нас не ново, в прошлом году мы также возвращались к оказанию плановой помощи. Благодаря слаженной работе коллектива переход был произведён в короткие сроки, и сейчас мы рады сообщить, что готовы к приёму пациентов, а сотрудники с нетерпением ждут возвращения к работе по своей специальности», — отметил главный врач Александр Павловских.

Городская больница № 1 является многопрофильным учреждением, оказывающим лечение по десяти различным направлениям. Возвращение стационара к прежнему режиму обеспечит доступность медицины для жителей Нижнего Тагила и Горнозаводского округа, нуждающихся в специализированной помощи.