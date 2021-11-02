​​​​​​​ГБ № 1 Нижнего Тагила остро нуждается в среднем медперсонале

Городская больница № 1 Нижнего Тагила ищет сотрудников для работы в ковидном госпитале. Медучреждению требуются медицинские сёстры и братья с опытом работы в стационаре.

Как сообщили в пресс-службе ГБ № 1, на работу приглашаются медики, которые заменят основных сотрудников в период отпусков. На работу готовы принять специалистов других медицинских организаций Нижнего Тагила и городов Свердловской области.

В больнице гарантируют официальное трудоустройство, социальный пакет и высокую зарплату. Резюме нужно отправлять на электронный адрес: ok@ntgb1.ru.

В последние дни через приёмный покой отформатированной под ковидный госпиталь больницы на Вагонке проходит 150 человек за сутки. Кого-то госпитализируют, кого-то отправляют лечиться домой. Врачи медучреждения напоминают, что главным помощником в борьбе с коронавирусом является вакцинация.

В поликлинике ГБ № 1 на Окунева, 30 работает прививочный кабинет. Прививку от COVID-19 можно поставить 1 и 2 ноября с 8:00 до 20:00; 3 ноября с 08:00 до 19:00; с 4 по 7 ноября с 8:00 до 13:00; 6 ноября с 8:00 до 15:00.

Во избежание очередей в больнице просят пользоваться электронной записью на официальном сайте больницы или через портал «Регистратура 96».