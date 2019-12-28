Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража

28.12.2019 10:01
«Газпром» выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража

«Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, со ссылкой на представителя «Газпрома» пишет ТАСС. Выплату российская компания делает в соответствии с договорённостями по итогам двух встреч 20 декабря, уточняют «Ведомости».

После выплат «Газпрома» украинская сторона должна отозвать иски на общую сумму 12 миллиардов долларов, а также требования об аресте активов и имущества российской компании. Теми же договоренностями транзит газа через Украину продлевается ещё на пять лет.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит. «Газпром» по решению суда должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов, сумма выросла за счёт процентов.

Контракт о транзите газа через Украину истекал в конце 2019 года. С 2015 года Украина не покупает российский газ напрямую, а делает это через европейских поставщиков. Москва и Киев 20 декабря договорились о возобновлении прямых поставок, для этого стороны должны урегулировать судебные споры.

Фото: epa/vostock-photo
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