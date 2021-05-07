«Газпром» пообещал бесплатно провести газ в небольшие частные дома после поручения Путина

Генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов в эфире «России 1» сообщил, что компания будет бесплатно подключать частных потребителей к газу в рамках догазификации по поручению президента России Владимира Путина.

Бесплатное подключение к газу распространяется на дома площадью не более 300 м², участок должен располагаться не далее 200 метров от газораспределительной сети. На бесплатное подключение смогут рассчитывать потребители, чей максимальный часовой расход газа не превышает 7 м3. Проведение газа на участке придётся оплатить за свой счёт.

«В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населённый пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — сказал Сергей Густов.

Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас — 71,4%). Он также назвал недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газу, и поручил исправить это.