Газовщики или лжегазовщики. Разбираемся, кому можно доверить проверку кухонной плиты 

В последние годы в социальных сетях и СМИ по всей России всё чаще стали появляться публикации о людях, которые ходят по домам и предлагают свои услуги по ремонту и обслуживанию газовых плит. Чаще всего «газовщики» представляются сотрудниками специализированных компаний, имеют при себе «корочки» и носят брендированную одежду. Нередко после их визита хозяева квартир узнают, что оказались слишком доверчивы к гостям и значительно переплатили за необязательную замену или установку газового оборудования. Жители Нижнего Тагила не стали исключением. Ситуация дошла до того, что даже специалистов лицензированных компаний стали называть мошенниками и лжегазовщиками. АН «Между строк» постаралось разобраться во всех тонкостях этого вопроса.

В начале марта 2023 года руководство ООО «Служба Газа» из Первоуральска написало заявление в полицию на сообщество «Инцидент Нижний Тагил» за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих их репутацию. 15 декабря 2022 года администраторы паблика разместили пост с комментарием подписчика, который предупредил тагильчан о том, что «специалисты» компании «Служба Газа» ходят по домам на улице Гвардейской и навязывают жильцам свои «сомнительные» услуги. Мужчина назвал работников фирмы мошенниками за то, что они настоятельно требуют менять газовое оборудование, причём по цене, в 3 раза дороже рыночной.

«Мы предупредили своих подписчиков, чтобы люди проявляли бдительность и не пускали подобных лжегазовиков. После чего обиженные работнички ООО “Служба Газа” написали на сообщество “Инцидент Нижний Тагил” заявление в полицию. Они заявили, что мы якобы их оклеветали и подпортили им репутацию. Видимо, очень уж не хотят подобные любители лёгких денежек, чтобы им мешали и дальше безнаказанно обманывать тагильчан», — говорится в посте сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Администратор сообщества заявил АН «Между строк», что отрицает сам факт клеветы, добавив, что пост был опубликован, чтобы предупредить тагильчан.

«Сообщество “Инцидент Нижний Тагил” считает, что никакой клеветы в публикациях о деятельности ООО “Служба Газа” нет. Мы всё написали по факту и предупредили горожан об этой ситуации. Спасибо нашим подписчикам за то, что пишут нам о подобных инцидентах. Сотрудники правопорядка с нашим мнением солидарны. Также хотим анонсировать выход ещё одного сюжета о деятельности данной организации в самое ближайшее время, так как жалобы от тагильчан продолжают поступать и дальше. Мы за честные новости от горожан», — рассказал АН «Между строк» представитель паблика «Инцидент Нижний Тагил».

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» подтвердили факт подачи заявления.

Как пояснил АН «Между строк» тагильский адвокат Игорь Устинов, клевета характеризуется действиями, состоящими в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Согласно статье 128.1 УК РФ, уголовная ответственность за клевету наступает в том случае, если виновный заведомо осознавал ложность сообщаемых им сведений, порочащих честь и достоинство других лиц или подрывающих их репутацию, и желал их распространить. Если гражданин уверен в том, что сведения, которые он распространяет, содержат правдивые данные, хотя на самом деле они ложные, он не может нести уголовную ответственность по указанной статье.

«Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию граждан, подразумевается: публикация таких сведений в печати, трансляция по радио и телевидению, демонстрация в кинохроникальных программах, распространение в сети Интернет и других СМИ. В этой публикации сотрудники ООО “Служба Газа” называются мошенниками, то есть имеется прямое обвинение этих лиц в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ. Если в ходе проверки будет установлено, что эта информация не соответствует действительности, виновные будут привлечены к предусмотренной законом ответственности», — прокомментировал Игорь Устинов.

В ООО «Служба Газа» журналисту АН «Между строк» отказались давать развёрнутый комментарий, упомянув, что у компании есть необходимые документы и лицензия на такую деятельность.

В пресс-службе «ГАЗЭКС» АН «Между строк» сообщили, что в Нижнем Тагиле после посещения домов работниками сторонних организаций в адрес АО «ГАЗЭКС» поступают звонки от жителей с просьбой проверить качество установки оборудования. Специалисты выезжают по всем заявкам от жителей и проверяют качество монтажа. За 2022 год было выявлено и устранено 9 незначительных утечек. Ещё одной проблемой в «ГАЗЕКС» считают демонтаж «коллегами» заглушек, которые ранее были установлены жильцам за нарушения или по другим причинам. По мнению пресс-службы организации, представители таких компаний утверждают, что работают официально, тем самым вводя абонентов в заблуждение. После проведённых манипуляций у жильцов появляются проблемы из-за того, что подключения считаются несанкционированными (самовольными).

«Дело в том, что такое подключение является несанкционированным. За самовольное подключение к сети газоснабжения предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. При этом газораспределительной организацией с даты самовольного подключения до даты устранения такого подключения будет произведено доначисление размера платы за газ в соответствии с п. 62 Правил № 354. За снятие заглушки на основании постановления правительства РФ № 549 будут считать по максимальному потреблению плиты со всеми включёнными конфорками и духовым шкафом, работающими одновременно 24 часа в сутки, и с расчётом потребления в течение трёх месяцев с момента обнаружения снятия заглушки. То есть за плиту насчитают 15 тысяч 572 рубля», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе «ГАЗЭКС».

Также в пресс-службе добавили, что выполнять техническое обслуживание газового оборудования должна именно та компания, с которой заключён соответствующий договор, и напомнили тагильчанам, что сотрудники газовой службы не приходят без предупреждения. Визит газовиков всегда запланирован и согласован с управляющей компанией, график проверки публичный. Абоненты АО «ГАЗЭКС» могут найти его на сайте, уточнить по телефону 04. Перед проведением технического обслуживания газового оборудования абонентов обязательно оповещают объявлениями на стенде в подъезде или входной двери. Стоит помнить, что сотрудники АО «ГАЗЭКС» всегда работают в спецодежде, на которой присутствует официальный логотип компании, имеют при себе служебное удостоверение, заверенное подписью и печатью.

«В случае возникновения сомнений и вопросов жители могут позвонить в специализированную организацию по телефону, указанному в договоре на техническое обслуживание, или 04. Спросите, действительно ли она выслала бригаду специалистов для проведения работ, назовите данные сотрудника. Если сомневаетесь, какие специализированные организации обслуживают ваш дом и вашу квартиру, уточните в своей управляющей компании или у поставщика газа. Вас должно насторожить, если пришедшие в ваш дом газовики настойчиво предлагают установку и замену счётчиков, плит, различный ремонт, поверку и так далее. При проведении технического обслуживания газового оборудования специалисты АО “ГАЗЭКС” ничего не навязывают и не продают. Даже если что-то нужно установить или поменять, это оформляется через отдельную заявку, назначается день и время», — напомнили в АО «ГАЗЭКС».

В компании указали, что с 1 сентября 2023 года вступают в силу изменения ЖК РФ, согласно которым ТО ВДГО (техническое обслуживание внутридомового газового оборудования) в многоквартирном доме и ТО ВКГО (техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования) в этом же многоквартирном доме может осуществляться только одной специализированной организацией.