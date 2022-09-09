«Гальянка — это целый город, который продолжает развиваться». Один из самых опытных депутатов городской думы Константин Шведов рассказал о том, как меняется микрорайон и его жители, какие вызовы стоят перед городом и зачем в думе нужны женщины

Уже три созыва Константин Шведов работает в городской думе, поэтому и вопросов к нему у нас было много: говорили о Гальянке, о ремонте дорог и благоустройстве дворов, о перспективах микрорайона после открытия моста через Тагильский пруд, о проблемах молодёжи и просто о жизни… Говоря на любую тему, Константин Шведов одинаково сосредоточен и уравновешен. Коллеги называют его одним из самых ответственных и пунктуальных депутатов гордумы. Более того, в минувшем созыве он продолжительное время работал, по сути, на двух округах (после переезда экс-спикера гордумы Алексея Пырина в Новокузнецк). И всё это время успешно возглавлял техническое управление ЕВРАЗ НТМК.

«Каждый созыв думы — это как новая книга, новые герои и авторы. Это всегда новый опыт, и этот опыт колоссальный, его трудно переоценить. Каждый раз учишься взаимодействовать с новыми людьми, потому что каждый из них уникален — со своими идеями и убеждениями. И ты видишь, как меняешься сам, и люди меняются. И хотя все процессы хорошо знаю, каждый созыв я открываю для себя что-то новое…»

— Константин Николаевич, вы представляете интересы избирателей ГГМ. Что удалось сделать за время вашего депутатства? Какие тяжёлые вопросы сдвинулись с мёртвой точки?

— Прежде всего, это дороги. Удалось решить очень много вопросов, связанных с дорогами и пешеходными дорожками, пешеходными переходами. На Гальянке отремонтировали основные проспекты — Уральский и Октябрьский. Также выполнено благоустройство парка Победы, появился экопарк на Муринских прудах у школы № 100, появилась сама школа № 100. Идёт благоустройство всей Гальянки, выполнено строительство СОКа, ФОКа, нескольких детских садов… Конечно же, это не только заслуга депутата округа. Я помню, каким был микрорайон десяток лет назад, и вижу, каким он стал сейчас. Можно сказать, что это отдельный город, и он постоянно развивается. Меня это радует, и я убеждён, что Гальянка и дальше будет только развиваться.

— За решением каких проблем к вам обращаются жители Гальянки? Кто приходит на личные приёмы?

— Большая часть вопросов жителей связана с ЖКХ и благоустройством придомовых территорий. Это то, что волновало всегда и продолжает волновать. Отмечу, что заметно меняется поколение: если в первый созыв приходили люди постарше, то сейчас уже более молодые начинают интересоваться своими домами, дворами. Это объяснимо, ведь здесь растут их дети, поэтому они заинтересованы в развитии района — и это хорошо. У молодого поколения свои взгляды, свои предложения по работе с управляющими компаниями. Но всегда хочется больше инициативы от самих жителей и большего понимания того, что нужно самим тоже участвовать в развитии своей территории. Чем больше будет личного участия, тем лучше результаты.

— Что пока не удалось, но требует внимания депутата городской думы? Какие сегодня проблемы и точки роста вы видите на Гальянке?

— После открытия нового моста, соединяющего Южный въезд с Гальянкой, поток машин в нашем микрорайоне увеличится. Вопрос развития инфраструктуры стоит по-прежнему остро. Необходимо принимать решения, как изменить некоторые транспортные направления по улице Смелянского, в районе Муринских прудов, Уральского и Октябрьского проспектов, чтобы они были комфортными для водителей.

Второе направление — тротуары. Гальянка строилась очень быстро, и опять инфраструктура не успевала за появлением новых домов, практически нигде не было тротуаров. Мы с коллегами проделали большую работу: практически с чистого листа создавали тротуары там, где они должны были быть. И таких мест ещё немало, будем работать и дальше.

Ещё одно важное направление — это досуг наших детей, молодёжи Гальянки. Категорически не хватает детских образовательных и развлекательных учреждений. К счастью, появились ФОК «Президентский» и СОК в парке Победы. Сейчас с участием ЕВРАЗа здесь планируется строительство нового образовательного центра, что тоже очень радует.

— В этом году в гордуме вы поднимали проблему отсутствия мест для выгула собак на территории города. Обсуждалась возможность запрета гулять с животными вблизи детсадов и образовательных учреждений. Как решить этот вопрос?

— Вопрос непростой, и это проблема не только Нижнего Тагила, а в целом больших городов. У нас по действующим правилам благоустройства допускалось только одно место для выгула собак — это полоса вдоль Черноисточинского шоссе, и всё. Юридически других мест для выгула не было. Но мы же прекрасно понимаем, что никто из владельцев собак не поедет специально выгуливать туда своих питомцев.

Поэтому депутатская инициатива была связана с тем, чтобы не запрещать, а ограничить выгул на других площадках, а также расширить возможности для владельцев собак. В том же парке «Народный» и в парке Победы сделали площадку для выгула, но таких мест крайне мало. Инициатива была связана с ограничением оговорённых мест. Эти изменения будут внесены в правила благоустройства, уже проведены публичные слушания. Мы определим места, где гулять с собаками нельзя, а в остальных местах — пожалуйста.

Если идти ещё дальше в этом вопросе, то нам действительно надо развивать эту культуру, организовывать специализированные места для выгула, чтобы любители собак могли прийти туда, позаниматься со своим питомцем, исключая конфликты с остальными жителями.

Другая проблема — с бездомными животными — тоже не только городская. Её невозможно решить лишь на уровне города, здесь нужны областные полномочия. И тем не менее мы стараемся держать её на контроле.

— Константин Николаевич, вы начальник технического управления ЕВРАЗ НТМК, как вообще удаётся совмещать должность руководителя такого ранга с работой председателем комиссии в городской думе? При том что вы никогда не были в списках прогульщиков думских заседаний…

— Просто меня воспитали ответственным человеком (улыбается). Совмещаю, а как иначе? Конечно, личное время страдает. Но если люди выбрали депутатом — это значит, что тебе доверяют, и это доверие надо оправдывать.

— Расскажите о работе техуправления комбината, над чем его специалисты трудятся сейчас, какие задачи стоят, какие есть перспективы?

— Мы постоянно находимся в поиске улучшений технологического процесса производства, разрабатываем новые марки стали и профили проката, испытываем новое сырьё и материалы для развития комбината. Одна из задач управления — участие в проектах реконструкции. Например, сейчас активно участвуем в проработке первой машины непрерывного литья заготовок, рельсобалочного цеха, других крупных проектов комбината — очень интересная работа. Но самое ценное в ней — это работа с людьми, коллективом, взаимосвязь с ними. Всегда горжусь своими коллегами, когда они готовят новые патенты, новые эффективные предложения, внедряют новую технику.

— Вы, как депутат и представитель градообразующего предприятия, много внимания уделяете образовательным учреждениям города: школам, детским садам. Новости о новом оборудовании регулярно появляются в СМИ. Вы верите, что такое внимание сможет остановить отток молодёжи из города и обеспечить комбинат достаточным количеством работников?

— Всё, что вы перечислили, — это самое начало процесса для снижения оттока молодёжи из города. Начинать надо, на самом деле, даже не со школы, а с детского сада. Именно в этом возрасте у ребёнка формируется гордость за своих родителей и свой город. И эту гордость надо воспитывать, поддерживать, тем более что она заслуженная! И нам, взрослым, надо думать не только о том, чтобы молодёжь гордилась, но и о том, чтобы она действительно хотела оставаться жить в городе. А для этого нужно город развивать. Специалистов целого ряда профессий у нас в городе просто не готовят, это первое. Второе. Будем прямо говорить: молодёжь привлекает то, что есть в больших городах — развитая инфраструктура, хороший досуг, качественная медицина. И вот здесь наша задача — развивать Нижний Тагил до уровня областного центра. Конечно, это не быстро, и должно быть постоянное включение и областных властей, и городских, и руководителей предприятий, и собственников бизнеса. Только комплексный подход позволит решить этот вопрос.

— В этом году на депутатские кресла претендует немало представительниц прекрасного пола. Как вы считаете, что женщины привносят в политику, в чём их незаменимость? Или всё-таки политика — это чисто мужская прерогатива?

— Надо понимать, что работа в городской думе — это не политика в чистом виде, как, например, в Законодательном собрании области. В городской думе ты работаешь с людьми, работаешь в округе, с проблемами, которые надо решать системно и ежедневно. Именно поэтому женщины обязательно должны быть в гордуме. У них иной подход, зачастую более детальный, «женский». Они гибче в принятии решений и не идут напролом. В общем, в любом деле, для решения любого вопроса полезны разные мнения и взгляды с разных сторон, поэтому женщины в думе точно должны быть!