Галерист Евгений Комухин открывает свою школу кураторов в Нижнем Тагиле 

Галерист и художник Евгений Комухин открывает в Нижнем Тагиле школу кураторов. Её ученики будут изучать искусство XX века, а по завершении курса смогут самостоятельно организовать выставку.

Как рассказал Евгений Комухин «Афише МС», платный курс рассчитан на месяц. Он включает в себя серию теоретических занятий об истории искусств XX века и практику. Результатом обучения станет персональный кураторский проект в галерее современного искусства Space Place: каждый ученик сможет пригласить в наш город художника и оформить его выставку.

Занятия будет проводить сам Евгений Комухин в галерее на проспекте Мира, 49/24. Время уроков будет подбираться индивидуально под каждого человека. Записаться в школу кураторов можно, написав Евгению.