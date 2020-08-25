Галерея Space Place открылась для посетителей после карантина

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки Space Place возобновила работу после пятимесячного карантина. На этой неделе тагильчан ждёт сразу две новые выставки, рассказал «Афише МС» куратор и создатель галереи Евгений Комухин.

В этом году Space Place исполняется 5 лет. В юбилейный год были запланированы интересные проекты, визиты фотографов со всего мира. По словам Евгения Комухина, несмотря на пандемию, до конца года у галереи будет насыщенный выставочный план. Пандемия не помешает показывать работы зарубежных авторов. Также в планах выставки тагильских фотографов.

27 августа в 17:00 в галерее «Угол» в культурном центре «Дом Окуджавы» можно будет познакомиться с проектом фотографа из Дании Элизы Георгиевы «Тишина». На следующий день, 28 августа, зрителям представят работы американского фотографа Эшли Уитт.

«Мы возобновили работу на прошлой неделе. 21 августа состоялось открытие выставки японского фотографа Кита Цудзи, которая оказалась актуальной — на ней показаны футуристические снимки жизни до пандемии и после. На первую выставку пришло 20 человек. Были постоянные зрители и те, кто до этого никогда не бывал в галерее. Люди соскучились по культурным мероприятиям, поэтому им интересно прийти на такое событие», — рассказывает галерист Евгений Комухин.

Посетить выставки можно по предварительной записи через группу галереи во «ВКонтакте», странички в других соцсетях или по звонку в «Дом Окуджавы» по номеру 8 (3435) 41-80-00. Одновременно в выставочном пространстве может находиться не больше пяти человек. Все они приходят в заранее обговорённое время. Для каждой группы Евгений Комухин проводит экскурсию. Вход традиционно свободный.

Тем, кто раньше не был в галерее Евгения Комухина и не знаком с его деятельностью, предлагаем прочитать большое интервью, которое галерист дал «Афише МС» в феврале этого года. В нём Женя рассказывает, как ему удаётся приглашать художников из других стран в Нижний Тагил и сложно ли продвигать современное искусство в промышленном городе.