ГАИ и ФССП в Нижнем Тагиле устроили облаву на должников

Сегодня, 16 октября, на Южном подъезде к Нижнему Тагилу сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения совместно с судебными приставами проводится полномасштабная акция «Узнай свои долги».

Сотрудники ДПС массово останавливают подъезжающий транспорт и проверяют водителей на наличие задолженностей по административным штрафам за нарушение ПДД, а также по базам Федеральной службы судебных приставов.

«Все желающие на месте могут подробно ознакомиться с имеющимися задолженностями и принять меры к оплате во избежание дальнейших возможных неприятностей от арестов банковских счетов до запретов выездов за пределы Российской Федерации», — отметили в дорожной полиции.