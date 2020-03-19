Футбольный клуб «Арсенал» оштрафовали за баннер болельщиков про Валентину Терешкову

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал тульский клуб «Арсенал» за баннер в поддержку депутата Госдумы Валентину Терешкову на матче против казанского «Рубина», со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца пишет «Чемпионат.com».

«В рапорте была сделана запись о том, что болельщики "Арсенала" вывесили несогласованный баннер на восточной трибуне. Далее от делегата поступило заявление, что ещё один несогласованный баннер появился уже на западной трибуне. "Арсенал" оштрафован за это на 50 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

Матч прошёл 14 марта в Туле, ещё во время игры прокремлёвское движение «Молодёжка ОНФ» сообщило, что баннер про Терешкову вывесили его активисты, чтобы «высказать слова поддержки в адрес легендарной женщины». Активисты считают, что после предложения обнулить президентские сроки Владимира Путина против Терешковой началась массовая травля.

Терешкову начали критиковать после того, как она внесла поправку в Конституцию, которая позволит Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты и быть у власти до 2036 года. Сама она считает, что люди, критикующие предложенное ею изменение, «не любят Россию».