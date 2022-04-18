Фудкорты и площадки для мастеров. Самозанятым и предпринимателям Нижнего Тагила рассказали, как стать партнёрами крупного летнего фестиваля

В минувшую субботу, 16 апреля, в «АртРезиденции» прошла нетворкинг-встреча, на которой представителям творческих профессий, самозанятым и предпринимателям рассказали, как стать резидентом фестиваля Funny Hills (12+), который пройдёт 18 июня. Также гостям провели экскурсию по территории старинного завода Демидовых и рассказали о создании самого проекта «АртРезиденция».

Богемная тусовка с деревенским шиком, как характеризуют фестиваль организаторы, впервые прошла в 2021 году в Черноисточинске. В этот раз фестиваль хотят провести с большим размахом и планируют собрать до 4 тысяч гостей. Хедлайнерами фестиваля Funny Hills станут инди-группа «Море гор» из Екатеринбурга и этнический коллектив «BuDa Love». Также важную часть атмосферы фестиваля создаст ярмарка мастеров, поэтому всех, кто продаёт товары собственного производства, очень ждут в Черноисточинске.

Всем желающим стать участниками фестиваля Funny Hills готовы предоставить площадку для выступления, а мастерам дадут возможность выставить свои изделия на ярмарке. Заявку на участие могут подать музыканты, художники, мастера и заведения общепита, сделать это можно на сайте. Заявки принимают до 1 июня.

Партнёр фестиваля Funny Hills Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства на нетворкинге рассказал о мерах поддержки для самозанятых: обучении, выводе товаров на маркет-плейсы, участии в онлайн-форуме «Стартуй уверенно» и о других программах. В частности, фонд готов помочь мастерам-ремесленникам и бесплатно предоставить торговые места на летнем фестивале Funny Hills.

Специалисты фонда рассказали и о такой форме поддержки предпринимателей, как социальный контракт, который поможет открыть своё дело или перезапустить уже существующий бизнес.

Кроме того, фонд поддержки предпринимательства выдаёт на развитие собственного бизнеса от 100 до 500 тысяч рублей под льготную ставку. Подать заявку можно на сайте фонда.

В Черноисточинске, говорят специалисты, туристов привлекают музей наличников, детский театр «Ку-кушка», мастер-классы по гончарному делу, мастерские-магазины натуральной косметики и домотканых половиков. А фестиваль Funny Hills обещает вызвать интерес гостей со всей Свердловской области.

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