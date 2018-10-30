ФССП планирует оповещать о долгах при помощи СМС

С начала 2020 года судебные приставы начнут уведомлять россиян о долгах при помощи СМС-сообщений, со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова пишут «Известия».

«Разработан законопроект по изменению системы уведомления граждан, потому что почтовая связь не всегда эффективна и требует затрат. Предложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой через СМС или портал госуслуг», — сказал он.

Аристов отметил, что в данный момент на сайте ФССП можно подписаться на получение уведомлений о долгах и ограничительных мерах, включая временный запрет на выезд за рубеж. Подписавшимся клиентам уведомления об исполнительном производстве приходят на электронную почту или в СМС-сообщении.

«Мы считаем, что нужно переходить на электронные уведомления о долгах. Сложно представить человека, у которого нет мобильного телефона или интернет-доступа», — добавил глава ФССП.

Ранее стало известно, что за границу из-за долгов в 2018 году не смогли выехать примерно 2,8 миллиона россиян. В 2017 году выезд ограничили для 1,6 миллиона человек.